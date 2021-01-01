

Тыквенные семечки: польза и вред

Тыквенные семечки – это семена тыквы, которая представляет собой травянистое растение, произрастающее в субтропических и тропических зонах. Форму семена имеют плоскую, длину разную - от 0,5 до 1,2 см. Кожура у семян белого цвета, а внутри находится зеленое семя, которое и представляет ценность для человека.

Латинская Америка является родиной тыквы. Первые семена были найдены археологами в мексиканских пещерах, которые были обжиты еще 7000 лет до нашей эры. Известно, что американские индейцы уже в те времена использовали семена тыквы и ее мякоть для приготовления диетических и лечебных блюд. Сейчас тыкву выращивают практически в каждой стране мира, в общем можно насчитать до 900 ее видов.

Семечки тыквы – это ценный и полезный продукт, который помогает для лечения многих заболеваний. Чтобы получить вкусные и качественные семена, их необходимо правильно подготовить. Для этого их извлекают из плода, очищают от мякоти и промывают под проточной водой. После этого их тщательно просушивают на солнце или каким-либо иным способом. Срок хранения у семян небольшой и не превышает одного месяца. Его можно продлить на 30 дней, если поместить семечки в холодное место. Правильно хранить семена в емкостях с плотно закрывающейся крышкой.

Что касается вкусовых качеств семян, то после обжарки, они напоминают ядра арахиса. Их часто используют для выпечки, добавляют в салаты, в мясные блюда и едят в чистом виде.

Состав и калорийность

Тыквенные семечки являются продуктом с высокой калорийностью. На 100 г продукта приходится около 559 ккал.

Калории 559 ККал Жиры: 49 г

Белки: 30,2 г

Углеводы: 10,7 г

Вода: 5,23 г

Зола: 4,78 г

Клетчатка: 6 г

Минералы (в 100 г): Количество %РДН Ванадий 170,0 мкг 425% Марганец 4540,0 мкг 227% Фосфор 1174-1233 мг 150% Медь 1340-1500 мкг 142% Магний 535-592 мг 141% Цинк 7,4-20,2 мг 115% Кремний 25,0 мг 83% Кобальт 8,3 мкг 83% Хром 40,0 мкг 80% Железо 8,82-15,0 мг 79% Бор 55,0 мкг 78,6% Калий 807-814 мг 33,4% Рубидий 26,0 мкг 26% Цирконий 11,2 мкг 24% Сера 146-160 мг 15,3% Молибден 10,0 мкг 14,3% Селен 5,6-9,4 мкг 11,5% Йод 12,0-18,0 мкг 10%

Съедая 100 г семян, можно на 115% обеспечить суточную потребность организма в цинке, на 141% в магнии, на 80% в железе, и на 33% в калии, который так необходим сердцу.

Другие важные соединения:

Фитостеролы - 523 мг (951% от РДН). Из них: кампестерол - 19 мг (34,5%), бета-ситостерол - 2,6 мг (6,5%), стигмастерол - 6,8 мг (19%), спинастерол - 112 мг (204%), дельта-7-авенастерол - 72 мг (131%), дельта-7-стигмастерол - 20 мг (36%), дельта-7,25-стигмастадиенол - 106 мг (192%), дельта-7,22,25-стигмастатриенол - 151 мг (274%).

Пурины - 37 мг (29% от РДН)

Польза тыквенных семечек

Польза тыквенных семечек для организма человека несомненна, хотя многие люди привыкли небрежно относиться к этому целебному продукту.

Полезные свойства семян тыквы разнообразны, вот основные из них:

Нормализация сна и снижение риска развития депрессии. Регулярное употребление семян в пищу повышает качество ночного отдыха, так как в них содержится очень полезная для человека аминокислота L-триптофан. Она, попав в организм, трансформируется в ниацин и серотонин, которые напрямую влияют на сон человека. Профилактика гипертонической болезни. В семенах тыквы содержится огромное количество аргинина. После попадания в организм, эта аминокислота преобразуется в окись азота, которая отвечает за расширение артерий и сосудов, улучшая ток крови по ним. Снижение уровня плохого холестерина. Благодаря входящим в состав семечек тыквы фитостеролам, человек, регулярно включающих их в рацион, препятствует развитию у себя атеросклероза. Красота и молодость кожи. В семенах содержится большое количество витаминов А и Е, которые отвечают за упругость и гладкость кожи, препятствуя формированию морщин. Профилактика остеопороза, уменьшение воспаления при артритах суставов. Польза для костей от приема тыквенных семечек обуславливается тем, что в их состав входит цинк. Профилактика воспаления предстательной железы. Это свойство тыквенных семечек является актуальным для мужчин не только старшего, но и молодого возраста. Ведь согласно статистике, простатит имеется более чем у 30% мужчин в возрасте после 25 лет. Кроме того, в семенах есть омега-3 жирные кислоты и цинк, которые препятствуют развитию доброкачественной гиперплазии простаты. От глистов. С древних времен известно свойство тыквенных семян изгонять из организма глистов и иных паразитов. Поэтому во многих странах их используют как натуральный препарат для избавления от остриц. Защита сердца от болезней. В семенах тыквы содержится много магния, который защищает орган от нарушений ритма и способствует нормализации сократительной функции сердца. Профилактика сахарного диабета. Несмотря на то, что тыквенные семечки очень калорийны, в них содержится много белка, который легко усваивается и способствует приведению в норму сахара в крови. Нормализация работы кишечника. Это полезное свойство семян обеспечивается за счет того, что в них содержится много клетчатки, которая стимулирует перистальтику и работает как естественная «щетка» для кишечника. Хронические запоры – это прямое показание к регулярному включению семян тыквы в меню. Профилактика заболеваний щитовидной железы. Это возможно благодаря высокому содержанию в семечках цинка, который необходим ей для нормального функционирования. Для того, чтобы защитить это важнейший орган от болезней, достаточно в сутки съедать до 140 грамм семян. Регулярный прием тыквенных семян помогает улучшать сумеречное зрение и цветовое восприятие. Это происходит за счет входящего в их состав витамина А, который принимает участие в выработке родопсина (зрительный пигмент сетчатки). В тыквенном масле, на которое богаты семена этого плода, содержится много полезных для иммунитета компонентов. Поэтому не стоит забывать о них в осенне-зимний период. Установлено, что регулярное употребление семян тыквы способствует выработке как женских, так и мужских половых гормонов, поэтому их одинаково полезно употреблять представителям обоих полов. Можно с помощью употребления тыквенных семян улучшить свои когнитивные способности, особенно это касается памяти. Стоит брать с собой семена в дорогу людям, которые страдают от морской болезни, которых укачивает в машине. Дело в том, что употребление семечек способствует уменьшению степени выраженности тошноты. Поэтому их рекомендуют в умеренных количествах потреблять беременным женщинам. Профилактика мужского бесплодия. Так, в семенах содержится много фосфора, а именно он необходим сперматозоидам для отращивания полноценных хвостиков. Благодаря этим хвостикам сперматозоиды становятся более подвижными, что повышает шанс зачатия ребенка. Семена тыквы могут стать ценным источником белка людям, увлекающимся сыроедением, вегетарианством или тем, которые придерживаются постов. Это превосходный источник железа, цинка и множества других минералов.

Стоит помнить, что для того, чтобы получить от семян тыквы максимум пользы, их нужно употреблять в свежем виде. После термической обработки (после обжарки), большая часть витаминов и микроэлементов разрушаются. Чистить семечки лучше прямо перед употреблением, а не заранее.

Тыквенные семечки для мужчин

Тыквенные семечки для мужчин очень полезны, так как помогают бороться с болезнями мужской половой системы. Установлено, что мужчинам, для нормального функционирования предстательной железы требуется цинк. Как правило, то количество минерала, которое мужчины получают с продуктами питания, бывает недостаточно. Это приводит к развитию воспалительных процессов простаты. Особенно остро стоит потребность в цинке у мужчин после 50 лет. Поэтому чтобы защитить себя от аденомы предстательной железы и от простатита, достаточно в день съедать по 50 ядер семян тыквы.

Кроме того, цинк является частью молекулы тестостерона - главного мужского гормона. Входящие в состав семян микроэлементы позволяют повысить подвижность сперматозоидов, что является отличной профилактикой мужского бесплодия.

Известно, что мужчины склонны к алопеции в раннем возрасте. Регулярное употребление тыквенных семян позволит укрепить корни волос и будет препятствовать их преждевременному выпадению. Кроме того, входящий в состав семечек цинк позволяет бороться с перхотью, которая является грибковым заболеванием, а не просто косметическим дефектом.

Доказано, что мужчины раньше женщин заболевают атеросклерозом, который приводит к инфарктам и инсультам, а потребление тыквенных семечек позволит этот процесс приостановить. Аминокислоты, входящие в их состав, укрепляют сосудистую стенку, железо повышает гемоглобин, аргинин расширяет сосуды, а фитостеролы способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Тыквенные семечки для женщин

Тыквенные семечки для женщин обладают несомненной пользой, которая заключается в поддержании не только красоты, но и здоровья.

Установлено, что женщины намного чаще мужчин страдают от остеопороза. Особенно активны процессы вымывания кальция из костей в возрасте после 45 лет. Входящие в состав семян минералы позволят этот процесс приостановить. Дело в том, что в семени полезные вещества присутствуют в таких сочетаниях, которые помогают друг другу взаимно усваиваться.

Еще одна частая женская проблема – это малокровие. Тыквенные семечки является отличным источником железа. Съедая в день 100 г семян, можно почти на 100% обеспечить себе суточную потребность в этом микроэлементе.

Кроме того, тыквенные семечки укрепляют волосы и ногти, борются с морщинами, обеспечивают упругость и гладкость кожи, способствуют обновлению эпидермиса, снимают микровоспаления. Жирные кислоты увлажняют кожу изнутри, препятствуют потере волос и устраняют причины возникновения перхоти.

Полезно употреблять тыквенные семечки женщинам во время менопаузы, так как входящие в его состав фитоэстрогены нормализуют настроение, борются с депрессией и улучшают качество ночного сна. От головных и суставных болей избавит триптофан.

Полезно в небольших количествах употреблять тыквенные семечки во время беременности. Горстка семян даст возможность уменьшить проявления токсикоза, облегчит непереносимость запахов, уменьшит тошноту. Кроме того, семена являются отличным средством профилактики анемии и запоров, которые часто мучают женщин, вынашивающих ребенка.

Вред тыквенных семечек

Вред тыквенных семечек для организма можно будет заметить при их чрезмерном употреблении:

Дело в том, что продукт очень калориен и если съедать в день более 140 г семян, то это может стать причиной набора лишнего веса.

Употребление в пищу соленых и обжареных семян может спровоцировать развитие застойных процессов в суставах и ограничение их подвижности. Кроме того, омега-3, содержащаяся в семенах, окисляется во время жарки, и продукт становится токсичным.

Кроме того, можно повредить зубную эмаль, если очищать семена от кожуры зубами, а не руками.

Естественно, что стоит помнить о противопоказаниях к употреблению семени тыквы.

Лечение тыквенными семечками, рецепты

Лечение тыквенными семечками может сводиться к их ежедневному приему в рекомендуемых объемах. Регулярное включение тыквенных семян в еду является профилактикой множества заболеваний. Даже традиционная медицина признала пользу тыквенных семян для здоровья и их лечебные свойства. Так, в аптеке можно найти лекарственный препарат Тыквеол, который базируется на масле семян тыквы. Его рекомендуют употреблять при инфекционных болезнях, для профилактики онкологии и атеросклероза. Также существует немало народных рецептов на основе тыквенных семечек:

Сердечно-сосудистая система. Холестерин представляет серьезную опасность для человека. Тыквенные семечки содержат 951% суточного минимума различных фитостеролов, которые блокируют поглощение холестерола из пищи, контролируют давление и разжижают кровь. А клетчатка и омега-6 позволяют снизить риск аритмии и тромбоза, который является самой частой причиной летального исхода в мире. Для того, чтобы укрепить свое сердце и сосудистую систему достаточно регулярно пить отвар из семян тыквы. Рецепт очень прост: возьмите три столовые ложки тыквенных семечек и залейте 300 мл холодной воды. Получившуюся смесь поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите в течение 5 минут. Отвар следует пить перед сном по четверти стакана. Отвар из семян тыквы поможет предотвратить появление заболеваний, связанных с сердцем, а также укрепляет сосуды и нормализует сон.

Лечение ран и ожогов. Семена измельчить в кофемолке или в блендере, завернуть в плотную марлю и ошпарить кипятком. После остывания, компресс можно прикладывать к больным местам. Такая кашица позволит не только снять болезненные ощущения, но ускорит процессы регенерации тканей.

Для нормализации работы кишечника. Тыквенные семечки обладают слабительным эффектом и помогают вывести из нашего организма все токсины. Они считаются отличным средством, которое помогает справиться с запором, вздутием и прочими проблемами, связанными с кишечником. Рецепт. Очистите 100 грамм сырых семечек и измельчите их в блендере или кофемолке. Порошок нужно принимать каждое утро на голодный желудок по 2 столовые ложки и запивать теплым молоком. Спустя час примите слабительное средство. Курс такого лечения составляет 5 дней. Надо отметить, что также полезно тыквенное масло, которое само по себе полезно для профилактики гастрита и язвы желудка.

Для иммунитета. В состав тыквенных семян входит цинк, на 100 грамм приходится половина суточной нормы. Многие знают, что цинк является активным антибактериальным средством против вирусов и бактерий. Достаточно просто есть тыквенные семечки и запас цинка в организме значительно увеличится.

При простатите. В семечках тыквы содержится высокое количество цинка, который позволяет предотвратить у мужчин простатит. К тому же многие народные целители используют вытяжку и масло из тыквенных семян, чтобы предотвратить появление простаты. Конечно, полностью проблема с простатой не решится, но состояние значительно улучшиться. Если мужчина испытывает проблемы с простатой, то верным спутником являются частый позыв к мочеиспусканию, который идет в комплекте с болью в мошонке. Именно от этих ощущений поможет избавиться тыквенный настой. Рецепт 1. Семена (0,5 кг) размалывают в муку и добавляют к ним 200 г меда (не засахаренного). Смесь ставят в холодильник для загустевания, после чего ее скатывают в небольшие шарики, размером с фундук. Такие шарики нужно рассасывать натощак (1-3 шарика). Курс лечения – месяц. Рецепт 2. Можно перемолоть семена в муку, но предварительно их следует тщательно просушить. Принимать порошок следует два раза в день перед приемом пищи в размере двух столовых ложек. Смесь запивается стаканом медовой воды. Рекомендуется перемалывать семена вместе с кожурой, а перед употреблением просеивать.

Лечение болезней почек и мочевыводящих путей. При воспалительных процессах мочевого пузыря и почек необходимо ежедневно употреблять смесь конопляного и тыквенного семени в равных пропорциях. Объем – 1 чайная ложка, количество приемов – 2 раза в день во время еды. От цистита хорошо помогает тыквенное молочко. Очищенные семена смешивают с сахаром и водой (пропорции 50 г:20 г:80 мл). Принимают три раза в день перед едой по чайной ложке.

Нормализация сна, снятие нервного напряжения. В 100 граммах тыквенных семечек содержится суточная дозировка триптофана. Эта аминокислота отвечает за синтез серотонина в нашем организме. Многие знают, что серотонин – это источник хорошего настроения. Принимайте небольшое количество семечек в период упадка настроения.

Против онкологических заболеваний. Тыквенные семечки имеют в своем составе огромное количество микроэлементов, которые влияют положительно на наш организм. Так, например, цинк и селен борются с раковыми клетками, а витамин Е замедляет их старение.

Употребляйте тыквенные семечки, чтобы пополнять свой организм необходимыми микроэлементами. Помните, что один продукт не справится с заболеванием, необходимо следить за своим питанием и сном.

Видео: питательный коктейль на завтрак из семечек тыквы:

Не забывайте эти советы и рекомендации, чтобы достигнуть максимального эффекта от употребления тыквенных семечек:

Употребляйте семечки в сыром виде. Жареный продукт теряет половину своих положительных свойств;

Не используйте старые и испорченные семена, так как они прогоркают и могут нанести вред здоровью, попробуйте их на вкус;

Семечки очищайте перед употреблением или покупайте сразу очищенные;

50 зерен тыквы в день помогают улучшить кожу и волосы;

Употребляйте семечки с кожурой, если хотите обогатить свой рацион клетчаткой. Очищайте их, если вы не уверены, что ваш ЖКТ сможет их переварить. Побочными симптомами будут служить боль в животе и диарея.

Тыквенные семена помогают разнообразить свой рацион. С их помощью получаются не только полезные, но и вкусные блюда.

Тыквенные семечки от глистов

Тыквенные семечки от глистов назначают своим пациентам паразитологи по всему миру. В их состав входит такое вещество, как кукурбитин. Он оказывает паралитический эффект на нервную систему остриц и вызывает их гибель.

Преимуществом семян перед противоглистными лекарственными средствами является то, что они не оказывают токсического воздействия на организм человека, не раздражают слизистые оболочки органов пищеварения и не имеют возрастных ограничений.

Как принимать тыквенные семечки от глистов?

Нужно семена очистить от кожуры и растереть с водой. Взрослому человеку потребуется около 300 г семени на один прием, детям после 10 лет – 150 г, детям от 5 до 7 лет – 100 г. Если возраст ребенка младше 4 лет, то ему достаточно будет 50 г семени. Важно, чтобы тонкая зеленая пленка, которая имеется на семени, не уходила в отходы вместе с кожурой.

Для избавления от глистов семечки нужно употреблять в сыром виде. Необходимое количество семян очищается, засыпается в посуду, где их тщательно растирают. В процессе измельчения, нужно добавлять воду, по 10 капель за раз. На 300 г семян может потребоваться около 4 столовых ложек воды. Едят получившуюся кашицу в утренние часы, на голодный желудок. Съесть нужно всю порцию в течение часа. Спустя еще три часа нужно выпить слабительное средство и через полчаса сделать очистительную клизму. Это метод позволяет быстро и эффективно избавиться от глистов, не прибегая к лекарственным препаратам.

Тыквенные семечки с медом

Тыквенные семечки с мёдом – это не просто сладкое лакомство, а настоящее лекарство для избавления от многих заболеваний. Помогает смесь для лечения простатита и аденомы простаты, для нормализации сна, для снятия эмоционального напряжения.

Можно заливать медом как цельные, так и измельченные в порошок очищенные семена. Хранить такую полезную и вкусную кашицу нужно в холодильнике в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой.

Принимают тыквенные семечки с медом по столовой ложке несколько раз в день перед приемом пищи за 20 минут. Но стоит помнить, что в день съедать более 3 столовых ложек семян с медом не следует, так как калорийность такой смеси очень высока.

Как сушить тыквенные семечки?

Семена тыквы нужно правильно высушить, чтобы они сохранили максимум пользы и не утратили своих вкусовых качеств. Для этого их следует аккуратно извлечь из мякоти плода, отобрать гнилые экземпляры и промыть под проточной водой. Удобно для этой цели воспользоваться дуршлагом. Затем семечки выкладываются на полотенце и обсушиваются с двух сторон, это позволяет убрать с них лишнюю влагу.

Если семена планируется обжаривать, то это заменит процесс сушки. Их просто выкладывают на сковороду и поджаривают до образования румяной корочки. Для полного приготовления достаточно будет 15 минут.

В аэрогриле семена сушат при температуре 60 °C на протяжении получаса. Электросушилка включается на температуру 80 °C, время сушки – 40 минут. Духовку разогревают до 80 °C и выдерживают в ней семена на протяжении 20 минут. Где бы ни сушились семечки, их необходимо периодически помешивать.

Если есть время, то можно высушить семечки на открытом воздухе в теплом помещении с невысокой влажностью. Как правило, для полной просушки семян бывает достаточно одной недели. Таким образом удастся получить максимально полезный продукт, который сохранит в себе все витамины и микроэлементы.

Противопоказания к употреблению тыквенных семечек

Противопоказания к употреблению тыквенных семечек следующие:

Болезни органов пищеварения в стадии обострения. Гастроэнтерологи запрещают пациентам употреблять любую грубую пищу во время лечения гастритов, колитов или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит с повышенной кислотностью, непроходимость кишечника – все это противопоказания для употребления тыквенного семени.

Индивидуальная непереносимость мякоти тыквы, аллергические реакции на ее употребление будут возникать и при включении в пищу семян этого плода. Поэтому в данном случае от их приема лучше отказаться.

Лишний вес является противопоказанием к употреблению чрезмерного количества семян, так как они обладают высокой калорийностью.

Ответы на популярные вопросы:

Сколько тыквенных семечек нужно съедать в день? В день взрослому человеку будет достаточно съедать 60-70 тыквенных семян.

Можно ли есть тыквенные семечки с кожурой? Скорлупа тыквенных семечек безопасна для употребления и содержит больше клетчатки, чем очищенные. Однако людям с нарушениями пищеварения рекомендуется избегать употребления цельных семян , поскольку высокое содержание клетчатки в них может вызвать такие симптомы, как боль и диарея.

Можно ли тыквенные семечки при грудном вскармливании? Можно, но в умеренных количествах. Особенно осторожными должны быть матери детей-аллергиков. После первого приема семечек, следует внимательно проследить за реакцией малыша на новый продукт в меню кормящей женщины.

Можно ли тыквенные семечки при панкреатите, сахарном диабете и гастрите? При панкреатите и гастрите семечки тыквы запрещены, а вот при сахарном диабете их можно включать в ежедневное меню.

Заключение

Тыквенные семечки – это настоящая кладовая с витаминами и полезными веществами. Уникальный состав делает семечки хорошим помощником в борьбе с заболеваниями и помогают человеку продлить жизнь.

Масло из семечек тыквы применяют для профилактики и облегчения симптомов простатита и аденоме. Обращайте внимание на срок годности и целостность упаковки.

Семена тыквы – отличный продукт, который оказывает оздоровительное действие на весь организм. Но важно не употреблять в сутки больше 100 грамм семян.

К тому же, их стоит избегать, имея гастрит с высокой кислотностью, язву желудка и плохую проходимость.

Не забывайте, что тыквенные семечки – это не панацея. Они помогают справиться и облегчить симптомы, но не могут быть постоянным лекарством.